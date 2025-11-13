Kütahya'da Kültür ve Turizm İş Birliği Güçleniyor

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kahveci, "Kütahya'mızı kültürün, sanatın ve turizmin güçlü merkezlerinden biri haline getirmek için istişare kültürü içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
