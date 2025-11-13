Kütahya'da Kültür ve Turizm İş Birliği Güçleniyor

Kahveci, şehrin tarihi, kültürel ve turistik potansiyelini geliştirmek ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Ünal'ı ziyaret etti. Ziyarette şehrin tarihinin, zengin el sanatlarının, termal kaynaklarının ve kültürel mirasının daha etkin tanıtımı için yürütülebilecek ortak projeler değerlendirildi.

Kahveci, şehrin kültürel ve turistik faaliyetler anlamında geleceğe dönük vizyonuyla da örnek bir şehir olacağını vurguladı. Belediye ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin, şehrin marka değerine katkı sunacak bir adım olduğuna değinen Kahveci, "Kütahya'mızı kültürün, sanatın ve turizmin güçlü merkezlerinden biri haline getirmek için istişare kültürü içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.