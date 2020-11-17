Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza - Son Dakika

Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza

17.11.2020 11:47
Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza, System.String[]

KÜTAHYA'da, bir iş yerine yapılan baskında, kumar oynarken yakalanan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 65 bin 240 lira idari para cezası uygulandı.

KÜTAHYA'da, bir iş yerine yapılan baskında, kumar oynarken yakalanan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 65 bin 240 lira idari para cezası uygulandı. Baskında çatıya saklanan kişi ile salonda yakalanan kişinin aralarında 'savcıyı arıyorlar, çatıda sote bir yere saklan, kapıyı kırabilirler' diye mesajlaştıkları tespit edildi.

Kütahya'da polisi arayan bir kişi, parasının gasbedildiğini belirtip, Balıklı Mahallesi'nde kumar oynatıldığı bilgisini verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bir iş merkezinin 3'üncü katındaki daireye baskın yaptı. Adreste yapılan aramada şüphelilerin kumar oynadığı okey takımlarının yanı sıra, iskambil kağıtları, yaz boz ve oyun pullarını buzdolabına sakladıkları belirlendi. Ayrıca dairenin giriş ve çıkışlarının kamera ile izlendiği tespit edildi.

'ÇATIDA SOTE BİR YERE SAKLAN' DİYE MESAJ ATTIRuhsatsız olduğu belirlenen iş yerinde polis, bir kişinin telefonla, baskında çatıya saklanan arkadaşına 'çatıda bir yerlere saklanmaya bak. Savcıyı arıyorlar, çatıda sote bir yere saklan, kapıyı kırabilirler' diye mesaj attığını gördü. Savcılıktan alınan arama kararının ardından çilingir beklendiği sırada saklanan şüpheli arkadaşını arayarak, polislerin gidip gitmediğini sordu. Bir süre sonra ise saklandığı çatı katından çıkarak polise teslim oldu.

Baskında, 14 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ile kapalı alanda sigara içmekten 4 bin 660'er bin liradan toplam 65 bin 240 lira idari para cezası uygulandı. Çatıya saklanan şüpheli hakkında ise ayrıca gasp iddiasıyla soruşturma başlatıldı.


Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza
Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza
Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza
Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza
Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza
Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza
Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza
Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza
Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza

Para Cezası, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor "İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor
Nicklas Bendtner, Juventus'ta oynarken Buffon ve Pirlo'nun sigara içtiğini söyledi Nicklas Bendtner, Juventus'ta oynarken Buffon ve Pirlo'nun sigara içtiğini söyledi         
11:43
Bahçeli, terör örgütü sembolünün kullanıldığı iddia edilen park üzerinden CHP'ye yüklendi: Burunlarından fitil fitil getirilmelidir Bahçeli, terör örgütü sembolünün kullanıldığı iddia edilen park üzerinden CHP'ye yüklendi: Burunlarından fitil fitil getirilmelidir         
11:36
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi         
11:01
Kolundaki alçıda patlayıcı madde bulunan terörist: Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum Kolundaki alçıda patlayıcı madde bulunan terörist: Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum         
10:50
Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti         
10:38
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 12:10:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei