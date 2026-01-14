Kütahya\'da Öğrencilere Gıda Eğitimi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gıda güvenilirliği, gıda israfı ve gıda hijyeni konularında eğitim programı düzenlendi.

Gıda ve Yem Şubesi teknik personeli tarafından Kırdar Bilgiören Koleji ilkokul ve ortaokul kademelerinde öğrenim gören toplam 250 öğrenciye verilen eğitimlerde; gıda güvenilirliği, hijyen ve gıda hijyeni, gıda israfı ile tohumdan sofraya bitkinin yolculuğu gibi konular ele alındı.

Eğitimlerde, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin önemi, gıda israfının çevre ve ekonomi üzerindeki etkileri ile tüketicilerin bilinçli davranmasının gerekliliği öğrencilere örneklerle anlatıldı. Öğrencilerin günlük hayatta uygulayabilecekleri pratik bilgilerle desteklenen eğitim programı ilgiyle takip edildi.