Kütahya'da öğretmenevinde çıkan yangın söndürüldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, öğretmenevinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 kişi ile üçüncü kattan atlayan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Uluoymak Mahallesindeki öğretmenevinin çay ocağı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında paniğe kapılarak binanın 3. katındaki misafirhanenin balkonundan atlayan 1 kişi ile dumandan etkilenen 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.
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