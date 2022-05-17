KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ - Son Dakika
Üye Girişi

KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ

17.05.2022 00:03
KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ

KÜTAHYA'da aniden bastıran sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

KÜTAHYA'da aniden bastıran sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Kütahya'da hava sıcaklığı 12 dereye düşerken, aniden bastıran sağanak yağış günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle çevreyolu ve kent merkezinde bir çok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Çok sayıda araç yoğun yağış nedeniyle yolda kalırken, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda bir araç kontrolünden çıkarak su tahliye kanalına uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Birinci Organize Sanayi Bbölgesinde ise sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçti. Orta refüjdeki direkleri deviren TIR, makas attı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ
KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ
KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ
KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ
KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ
KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ

YORUMLAR
500
Meteoroloji, Birçok Bölge İçin Sağanak Yağış Uyarısında Bulundu Meteoroloji, Birçok Bölge İçin Sağanak Yağış Uyarısında Bulundu GAZİANTEP - Sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi GAZİANTEP - Sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Erdoğan'dan El Nahyan'ın vefatı sebebiyle BAE'ye taziye ziyaretinde bulunacak
23:34 CHP, SADAT'ı Meclis gündemine taşıyor: Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı oylarıyla kimler kollayacak
23:30 Kerem Aktürkoğlu, "Harry Potter" sevincini neden yapmadı? Gazetecilere verdiği cevap üzdü: Yorgunum
23:10 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Arapça çağrıda bulundu: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz
22:59 Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan Erol Yıldız'ın "helikopter kazasında" tanık olmadığı açıklandı!
22:44 "Bir Şarkısın Sen" yarışmasının sempatik ismi Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
22:28 Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti
22:19 Galatasaray seriyi Adana Demirspor ile bozdu! Karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı!
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 00:18:50. #1.12#
SON DAKİKA: KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement