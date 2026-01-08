Kütahya\'da Şiddetli Rüzgar Hasara Neden Oldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde hasara sebep oldu.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikaya ait duvarın bir bölümü rüzgarın etkisiyle yıkıldı. Uzun süre rüzgara direnen duvarın çökme anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA