Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

27.01.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da hafif ticari aracın refüje düşmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın, refüjdeki su tahliye kanalına düşmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya–Eskişehir kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. M.F.U.'nun kontrolünü yitirdiği 39 AEE 783 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki su tahliye kanalına düştü. Kazada sürücü M.F.U. ile yolcu konumundaki çocuklar E.U. ve A.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, –

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kütahya, Ulaşım, Güncel, Trafik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 22:20:46. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.