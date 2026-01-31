Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 10 kilo 437 gram esrar ile 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA
