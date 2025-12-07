Kütahya\'da Yangın: Şükran Çabuk Hayatını Kaybetti

Kütahya'da 27 Kasım'da bir evde çıkan yangında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında eşi ölen, kendisi de ağır yaralanan Şükran Çabuk, tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Çabuk'un cenazesi aynı mahalledeki Aksa Camisi'nde kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi.

Kütahya'da, 75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katındaki İsmet (68) ve Şükran Çabuk'un (65) oturduğu dairede 27 Kasım'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Şükran Çabuk itfaiye ekiplerince kurtarılmış, yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Evde mahsur kalan ve felçli olduğu öğrenilen eşi İsmet Çabuk ise tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.