Kütahya\'da Yangın: Uzaklaştırma Kararı Olan Eyüp M. Evi Ateşe Verdi

KÜTAHYA'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp M., gece saatlerinde kayınvalidesinin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 kişi yaralanırken, olayın ardından kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Kirman Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp M., eşi Azime M.'nin annesiyle birlikte kaldığı 3 katlı eve geldi. Herkes uyuduğu sırada arka balkondan tırmanarak içeri girdiği belirtilen Eyüp M., iddiaya göre yanında getirdiği yanıcı maddeyi döküp evi ateşe vererek kaçtı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında evde bulunan Azime M. ile annesinin ayaklarından yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli Eyüp M.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.