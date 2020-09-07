Kütahya'da yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı - Son Dakika

Kütahya'da yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan porsuğun tedavisine başlandı.

Kütahya'da yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan porsuğun tedavisine başlandı.

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Domaniç- Tavşanlı kara yolu Karaköy köyü yakınında buldukları porsuğu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Nesli tehlike altında olduğu bildirilen porsuk, tedavi edilmek üzere Kütahya Hayvan Hastanesine götürüldü.

Porsuğun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Tavşanlı, Domaniç, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 16:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı - Son Dakika

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