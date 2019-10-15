Son Dakika Haberleri: Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burak Doğruparmak (19) yönetimindeki 26 BE 484 plakalı otomobil, Emet- Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresinde, önce Hasan Öztürk'ün (64) kullandığı 43 BG 504 plakalı hafif ticari araç, ardından da Harun Korkmaz (33) idaresindeki 43 FE 898 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Muharrem Karataş (19) ve Serdar Muhammed Yılmaz (19) yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince Dr. Fazıl Doğan Emet Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Serdar Muhammed Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tavşanlı, Kütahya, Emet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:48 Kaynak: AA
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