Kütahya'daki gıda zehirlenmesi - Son Dakika
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Kütahya'daki gıda zehirlenmesi

6 saat önce

Kütahya Valiliği, akşam yemeğinin ardından 74 asker, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığını bildirdi.

Kütahya'daki gıda zehirlenmesi, System.String[]

Kütahya Valiliği, akşam yemeğinin ardından 74 asker, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığını bildirdi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "23.12.2019 tarihinde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine akşam saatlerinden itibaren Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerden 74 asker; bulantı, kusma, halsizlik ve ishal şikayetleri ile müracaat etmiştir. Müracaat edenlerden 65 asker ayakta tedavi edilmiş, 9 asker ise yatarak müşahede altına alınmış olup klinik durumları iyidir.Kütahya Sağlık Müdürlüğü ve Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda, su ve vakalardan gerekli klinik örnekler alınmış ve ilgili laboratuvarlara gönderilmiştir. Kütahya Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yerinde gerekli tedbirler alınmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir" denildi. - KÜTAHYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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