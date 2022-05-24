Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın - Son Dakika
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Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın

24.05.2022 18:32

Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın Kütahya'daki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın

KÜTAHYA - Kütahya'daki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının atık bölümünde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahallesine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Geri dönüşüm için toplanan tonlarca atık kağıdın kül olduğunu belirtildi.

Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın - Son Dakika


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