Kütahya ve Eskişehir Arasında İş Birliği Görüşmesi

Kütahya ve Eskişehir Arasında İş Birliği Görüşmesi
28.01.2026 10:04
Kütahya Valisi Musa Işın, Eskişehir Valisi Yılmaz'ı ziyaret ederek iş birliği fırsatlarını ele aldı.

Kütahya Valisi Musa Işın'ın Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı ziyaretinde, bölgesel iş birliği imkanları ve ortak projeler ele alındı.

Ziyaret kapsamında Vali Musa Işın, Eskişehir Valiliği Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti. Gerçekleştirilen görüşmede, iki il arasında yürütülen çalışmalar, kamu hizmetlerinin etkinliği, bölgesel iş birliği imkanları ve ortak projeler ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Valisi Sayın Dr. Erdinç Yılmaz, nazik ziyaretleri dolayısıyla Vali Musa Işın'a teşekkür etti.

Vali Musa Işın ise misafirperverliklerinden dolayı Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

