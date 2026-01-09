Kütahya\'ya 285 Milyon Lira Değerinde 8 Proje

Kütahya'da Zafer Kalkınma Ajansı tarafından üretimden kültüre, turizmden sağlık turizmine, kadın ve genç istihdamından teknolojiye kadar birçok alanda kente değer katacak 285 milyon lira değerindeki 8 proje düzenlenen törenle hizmete alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kütahya'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerinde kilit rol üstlenen şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kütahya'da 285 milyon lira değerindeki 8 projenin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, şehrin Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Kütahya; üretimiyle, emeğiyle, girişimciliğiyle ve köklü sanayi kültürüyle daha büyük ve daha güçlü Türkiye yürüyüşümüzde en ön safta yer alan müstesna şehirlerimizden biridir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşvik mekanizmalarımızla, planlı sanayi alanlarımızla, KOBİ'lere sunduğumuz desteklerle ve bölgesel kalkınma projelerimizle Kütahya'nın her daim yanında olduk" dedi.

Kütahya'daki organize sanayi bölgelerinde yaşanan büyümeye dikkat çeken Kacır, "Şehrimizde üretimi büyütmek ve istihdamı artırmak için organize sanayi bölgelerimizin büyüklüğünü 420 hektardan 2 bin 254 hektara çıkardık. Hayata geçen yeni yatırımlarla OSB'lerimizde ilave 22 bin 500 istihdam oluşturduk. Kütahya OSB'lerinde istihdam bin 200 seviyesinden 23 bin 700'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

"165 milyar liralık yatırımın önü açıldı"

KOBİ'lerin Kütahya ekonomisinin temel aktörleri olduğunu belirten Bakan Kacır, yatırım teşviklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şehrimizde 165 milyar lira yatırım ve 33 bin 300 istihdamın önünü açacak 934 yatırımı teşvik ettik. Yeni teşvik sistemimizle Kütahya'da katma değer üreten, teknoloji odaklı ve ihracata dönük yatırımları çok daha güçlü biçimde destekliyoruz. Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlarda istihdam edilen çalışanların işveren sigorta paylarının yarısını dört yıl boyunca Bakanlık olarak biz karşılıyoruz."

Yatırımcılara sunulan finansman imkanlarına da değinen Bakan Kacır, "Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteği limitini 30,7 milyon liraya çıkardık. Yatırım kredilerinde 9,5 puan faiz desteği sunuyoruz. Böylece yatırımcımızın yükünü önemli ölçüde hafifletiyoruz" dedi.

Kütahya'nın yer altı kaynakları ve sanayi altyapısının stratejik sektörler için büyük avantaj sunduğunu dile getiren Bakan Kacır, "Program kapsamında Kütahya'da bakır filmaşin, endüstriyel akü, teknik seramik ürünleri üretimi ve grafit zenginleştirme tesisi yatırımları için 300 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlıyoruz" diye konuştu.

"Batarya ve enerji teknolojisinde stratejik avantaj"

Elektrikli araçlar ve batarya teknolojilerinde yaşanan dönüşüme dikkat çeken Bakan Kacır, Kütahya'nın bu süreçte öne çıkacağını ifade etti. Kacır, "Bugün otomotiv sektöründe eş zamanlı bir dönüşüm yaşanıyor. Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça batarya üretiminin en kritik girdilerinden biri olan yüksek saflıkta grafite olan ihtiyaç hızla artıyor. Kütahya'mız, Türkiye'nin en büyük mikrokristalin grafit kaynağıyla bu dönüşümde ülkemize çok kıymetli bir stratejik avantaj sunuyor. Bu yer altı zenginliğimizi ileri teknolojiyle buluşturmayı, batarya, enerji depolama ve yeni nesil endüstrilerde yüksek katma değerli üretimin önünü açmayı hedefliyoruz" dedi.

Yatırımların Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda titiz çalışmalar sonucu belirlendiğini vurgulayan Bakan Kacır, "Ajansımız bugüne kadar Kütahya'da 384 projeye yaklaşık 1 milyar lira destek verdi. Bu projelerle yalnızca sanayiyi değil, eğitimden teknolojiye kadar birçok alanda insan kaynağımızı güçlendirdik. Öğrencilerimizin algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerini geliştiren projeleri hayata geçirdik" diye konuştu.

Bakan Kacır, "Tüm bu atılımları şehrimizin yüksek potansiyelini harekete geçirmek, üretim gücünü artırmak ve Kütahya'yı yerel kalkınmanın öncü şehirlerinden biri haline getirmek için gerçekleştiriyoruz. Kütahya'yı Türkiye Yüzyılı'nda üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü yapma kararlılığındayız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA