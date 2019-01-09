Son Dakika Haberleri: Kutlu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kutlu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

1 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Kutlu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, gazeteciliğin demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Kutlu, "İnsanlara sağlıklı ve doğru haber akışı sağlayan basın mensuplarının üstlendiği misyon oldukça önemlidir. Bu önemli görevi hakkıyla icra eden ve halkımızı bilgilendirmek için mücadele eden tüm basın mensubu arkadaşlarımız takdirin en büyüğünü hak ediyor. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan basın çalışanlarının günü kutlu olsun. Demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olan basının tarafsızlığı, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli yere sahiptir. Bu kadar önemli bir görevi icra eden tüm basın mensuplarının ve özellikle de Adıyaman'ımızın kalkınmasında aktif görev alan basın mensubu hemşehrilerimizin 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:21 Kaynak: İHA

Hüsrev Kutlu, Adıyaman, Güncel
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