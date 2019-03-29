Son Dakika Haberleri: Kutuplaşmayı Reddediyoruz"

Kutuplaşmayı Reddediyoruz"

15 dakika önce

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Hakim siyasi parametreleri ve iklimi, kutuplaşmayı reddediyoruz.

Kutuplaşmayı Reddediyoruz
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Hakim siyasi parametreleri ve iklimi, kutuplaşmayı reddediyoruz. Israrla ve inatla milletimizin gerçek önemini konuşmak istiyoruz." dedi.

Uysal, partisinin İnegöl İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ikliminin değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, "İttifak modelleri dolayısıyla, şahit olmadığımız bir seçim dönemi yaşıyoruz ama bizler Demokrat Parti olarak, irademizle milletin huzurundayız. Bu hakim siyasi parametreleri ve iklimi, kutuplaşmayı reddediyoruz. Bu ülkenin ortak değerlerinin siyasete malzeme yapılmasını, cephane yapılmasını reddediyoruz. Israrla ve inatla milletimizin gerçek önemini konuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Uysal, milletin makul çoğunluğunun sesi olmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Ülke ekonomisine değinen Uysal, şunları kaydetti:

"Bugün çift haneli işsizlik rakamları, faiz oranları, dövizdeki hareketlenmeler ister istemez vatandaşımızı 31 Mart seçimleri sonrası ile ilgili çok derin endişelere sevk ediyor. Bizler zaten yaşıyoruz. Şunu ifade edebilirim: 31 Mart sonrası insanımızın önüne çok ağır bir fatura geleceği bugünden aşikar. Seçimlerin her biri, vatandaşımızın demokratik idaresini kullanarak bir ayar vereceği, önemli merhale ve süreçlerdir. Bu açıdan vatandaşlarımızın bu imkanı kullanması için biz de Demokrat Parti olarak, milletimizin sözcüsü olmaya devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:48 Kaynak: AA

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Uysal, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:03:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kutuplaşmayı Reddediyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]