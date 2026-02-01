Kuveyt Hükümetinde Bakan Revizyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuveyt Hükümetinde Bakan Revizyonu

01.02.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt'te Dışişleri Bakanlığı dahil 7 bakanlıkta revizyon yapıldı, yeni atamalar gerçekleştirildi.

Kuveyt hükümetinde Dışişleri Bakanlığı dahil olmak üzere 7 bakanlığı kapsayan bir revizyon gerçekleştirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, kabinede revizyona ilişkin bir kararname yayımladı.

Kararname kapsamında Cerrah el-Ahmed es-Sabah, Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Ayrıca Ticaret ve Sanayi Bakanlığına Usame Budi, Sürdürülebilir ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Rim el-Fuleyc, Spor ve Gençlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Tarık el-Celahime, Ekonomi ve Yatırım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Abdülaziz el-Marzuk, Enformasyon ve Kültür Bakanlığına Abdullah Bufteyn, Maliye Bakanlığına ise Yakub er-Rifai getirildi.

Hükümette 2024'ten bu yana Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak görev yapan Ömer Suud Abdülaziz el-Ömer'in ise İletişim ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Kuveyt'te Mayıs 2024'te kurulan Başbakan Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah hükümeti 13 bakandan oluşuyor.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt Hükümetinde Bakan Revizyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

18:58
Galatasaray-Kayserispor maçının 11’leri belli oldu Yeni transfer ilk kez sahada
Galatasaray-Kayserispor maçının 11'leri belli oldu! Yeni transfer ilk kez sahada
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin çıktı Veliahtını dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 19:37:18. #7.11#
SON DAKİKA: Kuveyt Hükümetinde Bakan Revizyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.