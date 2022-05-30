Kuveyt'in en büyük çadır çarşısında yangın çıktı - Son Dakika
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Kuveyt'in en büyük çadır çarşısında yangın çıktı

30.05.2022 19:36

Kuveyt'in başkentindeki en büyük çadır çarşısında yangın çıktığı bildirildi.

Kuveyt'in başkentindeki en büyük çadır çarşısında yangın çıktığı bildirildi.

Ülkenin resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, başkent Kuveyt'in güneyindeki Er-Ray sanayi bölgesinde bulunan çadır çarşısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Birçok çadır ve plastik maddenin bulunduğu iş yerlerine sıçrayan yangına 5 itfaiye ekibinin müdahale ettiği, yangın sonucu 4 bin metrekarelik alanın yandığı belirtildi.

Haberde, büyük hasara yol açan yangında can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Kuveyt'in en büyük çadır çarşısında yangın çıktı
Kuveyt'in en büyük çadır çarşısında yangın çıktı
Kuveyt'in en büyük çadır çarşısında yangın çıktı
Kuveyt'in en büyük çadır çarşısında yangın çıktı

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Kaynak: AA

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