Kuveyt'in en büyük çadır çarşısında yangın çıktı

Kuveyt'in başkentindeki en büyük çadır çarşısında yangın çıktığı bildirildi.

Ülkenin resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, başkent Kuveyt'in güneyindeki Er-Ray sanayi bölgesinde bulunan çadır çarşısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Birçok çadır ve plastik maddenin bulunduğu iş yerlerine sıçrayan yangına 5 itfaiye ekibinin müdahale ettiği, yangın sonucu 4 bin metrekarelik alanın yandığı belirtildi.

Haberde, büyük hasara yol açan yangında can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.