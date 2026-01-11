Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

11.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de sağanak, kar ve fırtına beklediğini açıkladı. Vatandaşlar dikkatli olmalı.

İçişleri Bakanlığı, yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak, kar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda bugün Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bolu'nun güneyindeki yağmurun, yüksekler başta olmak üzere yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar ve Ankara'da kuvvetli sağanağın, bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri, Isparta'nın güney ve doğusu, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de, Batı Akdeniz ile batı kesimlerinden başlayarak zamanla İç Anadolu Bölgesi genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, buzlanma ve don, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsü olan bölgelerde çığ ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Doğal Afetler, Hava Durumu, Türkiye, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 16:40:03. #7.11#
SON DAKİKA: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.