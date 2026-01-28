Kuyucak\'ta 25 Yıl Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 12 ayrı suçtan 25 yıl hapis cezası ile aranan ve 2 yıldır firari olan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Kuyucak ilçesinde yapılan çalışmalarda hakkında 25 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 12 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve 2024 yılından bu yana firari olarak aranan İ.A. (32) Azizabat Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve hırsızlık suçları başta olmak üzere farklı dosyalardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi. Firari şahıs, babasına ait ikamette gerçekleştirilen aramada yakalanarak gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN