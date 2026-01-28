Kuyucak'ta 25 Yıl Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Kuyucak'ta 25 Yıl Aranan Şahıs Yakalandı

Kuyucak\'ta 25 Yıl Aranan Şahıs Yakalandı
28.01.2026 16:08
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 12 suçtan aranan firari şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 12 ayrı suçtan 25 yıl hapis cezası ile aranan ve 2 yıldır firari olan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Kuyucak ilçesinde yapılan çalışmalarda hakkında 25 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 12 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve 2024 yılından bu yana firari olarak aranan İ.A. (32) Azizabat Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve hırsızlık suçları başta olmak üzere farklı dosyalardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi. Firari şahıs, babasına ait ikamette gerçekleştirilen aramada yakalanarak gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kuyucak, Aydın, Suç

Son Dakika 3. Sayfa Kuyucak'ta 25 Yıl Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuyucak'ta 25 Yıl Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
