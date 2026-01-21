Küyük, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Küyük, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

21.01.2026 13:33
Bingöl İl Jandarma Komutanı Kyük, AA'nın oylamasında önemli fotoğrafları seçti.

Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Küyük, makamında oğluyla birlikte lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesini seçen Küyük, "Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan", "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli" karesine oy veren Küyük, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını tercih etti.

Küyük, "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafları incelerken çocuklar kadar hiç kimsenin mağdur olmadığını bir kez daha gördüğünü söyledi.

Çocukların masum olduğunu ifade eden Küyük, bu nedenle onların olduğu fotoğrafı seçtiğini belirtti.

"Portre" kategorisinde seçtiği fotoğrafta ise engelli insanların azmedince neler başarabileceğini gösterdiğini dile getiren Küyük, emeği geçen AA foto muhabirlerine teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

