Kuyumcu Soygunu Girişiminde Yaralı

Eyüpsultan'da bir kuyumcu soygun girişimi sırasında silahla yaralandı.

Yeşilpınar Mahallesi'nde otomobille bir kuyumcunun önünde duran 4 şüpheliden 3'ü, silahla kuyumcuya girdi.

İş yeri sahibi Mustafa Karakayalı, şüphelilerle yaşadığı arbedede silahla vuruldu.

Şüpheliler soygunu gerçekleştiremeden geldikleri otomobile binip kaçarken, yaralanan kuyumcu çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esnaf Abdullah Aksoy, silah sesi üzerine dükkanından çıktığını söyleyerek, "Yanımızdaki komşumuz kuyumcuya girmişler, herhalde soygun için. Karşılık verince de ateş etmişler, yaralanma olayı. Adamların arabayla kaçtıklarını gördük biz sadece. Koştuk yardım etmeye çalıştık, ambulans çağırdık. Yaralı aklı başındaydı, bilinci yerindeydi. Arabayla hastaneye gönderdik. Birisini arabaya binerken arkasından gördüm, tanımıyorum kendisini. Araba hızlı bir şekilde gitti. Kaç kişi vardı, ne yaptılar bilmiyorum" diye konuştu.