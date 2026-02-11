İstanbul\'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde yer alan bir kuyumcuda saat 11.30 sıralarında soygun girişimi yaşandı. Kuyumcunun önüne ciple gelen silahlı 4 şüpheliden biri araçta beklerken, 3 kişi hızla içeri girdi. Kuyumcu Mustafa K.'nin soygunu engellemek için kendini savunması üzerine arbede çıktı.
Saldırganların kaçarken tabancayla ateş açması üzerine Mustafa K. omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mustafa K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis geldikleri araçla olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Abdullah Aksoy, "Biz çalışıyorduk Bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda yandaki komşumuz olan kuyumcuya soygun için girmişler. Karşılık verince de ateş etmişler. Yaralanma olayı olmuş. Adamların arabayla kaçtığını gördüm. Koştuk yardım etmeye çalıştık ambulans çağırdık. Yaralının bilinci yerindeydi. Birisi arabaya binerken arkasından gördüm tanımıyorum kendisini. Araba hızlı şekilde gitti." dedi.
