İstanbul'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu
İstanbul'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu

İstanbul\'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu
11.02.2026 14:59
İstanbul\'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu
Eyüpsultan'da 4 şüpheli bir kuyumcuya soygun girişiminde bulundu. Dükkanda kuyumcu ile saldırganlar arasında arbede çıktı. Saldırganların açtığı ateş sonucu kuyumcu omzundan yaralandı. Saldırganlar olay yerine geldikleri ciple kaçtı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde yer alan bir kuyumcuda saat 11.30 sıralarında soygun girişimi yaşandı. Kuyumcunun önüne ciple gelen silahlı 4 şüpheliden biri araçta beklerken, 3 kişi hızla içeri girdi. Kuyumcu Mustafa K.'nin soygunu engellemek için kendini savunması üzerine arbede çıktı.

İstanbul'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu

SALDIRGANLAR KUYUMCUYU VURDU

Saldırganların kaçarken tabancayla ateş açması üzerine Mustafa K. omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mustafa K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Polis geldikleri araçla olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu

"YARALININ BİLİNCİ YERİNDEYDİ"

Abdullah Aksoy, "Biz çalışıyorduk Bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda yandaki komşumuz olan kuyumcuya soygun için girmişler. Karşılık verince de ateş etmişler. Yaralanma olayı olmuş. Adamların arabayla kaçtığını gördüm. Koştuk yardım etmeye çalıştık ambulans çağırdık. Yaralının bilinci yerindeydi. Birisi arabaya binerken arkasından gördüm tanımıyorum kendisini. Araba hızlı şekilde gitti." dedi.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu - Son Dakika
