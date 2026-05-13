Çocukların kavgasına anneler dahil oldu; bıçak çekip üzerine yürüdü

İstanbul Silivri’de bir sitede çocuklar arasında çıkan kavga, annelerin de dahil olmasıyla büyüdü. Tartışma sırasında kadınlardan birinin eline bıçak alarak diğer kadının üzerine yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Silivri’ye bağlı Yeni Mahalle’de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre çocuklar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan gerilime çocukların anneleri de dahil oldu. Kadınlar arasında başlayan sözlü tartışma büyürken taraflardan birinin evine giderek bıçak aldığı öne sürüldü.

ELİNDE BIÇAKLA KOVALADI İDDİASI

İddiaya göre kadın, eline aldığı bıçakla yeniden olay yerine gelerek tartıştığı diğer kadının üzerine yürüdü. Bir süre kovalandığını iddia eden kadın ise binaya girerek kurtuldu. Sitede bulunan başka bir kadının araya girmesiyle tartışma sona erdi.

O ANLAR KAMERADA

Sitede yaşanan gerginlik çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadınlar arasındaki tartışma ve yaşanan panik anları yer aldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, tarafların ifadelerine başvurmak üzere inceleme başlattı.