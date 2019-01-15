Son Dakika Haberleri: Kuyumcudan Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Kuyumcudan Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kuyumcudan yapılan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuyumcudan Hırsızlık Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde, kuyumcudan yapılan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ortaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Mustafa Taşkın'a (36) ait kuyumcuya gelen 3 hırsızlık şüphelisi, kuyumcudan altın ve para çaldı.

Kuyumcudaki güvenlik kameralarının kayıtlarını da alan şüphelilerin kuyumcuya giriş ve çıkışları dışarıdaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Kuyumcu Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı sabah iş yerine geldiğinde öğrendiğini belirterek, durumu polise bildirdiğini söyledi.

Hırsızların alarmı devre dışı bıraktığını, içerideki kamera kayıtlarını aldığını, elektrik ve internet kablolarını da kestiğini aktaran Mustafa Taşkın, "10 milyon lira kadar mal varlığımız kayıp. Yüzleri hafif belli, bu konuda emniyetimize güveniyoruz, çözecekler bu işi." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:32 Kaynak: AA

Ortaklar, Germencik, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi Acun Ilıcalı, "Adada Yapım Ekibi Bize Yemek Veriyordu" Diyen Manken Merve Büyüksaraç'a Açtığı Davayı Kazandı

Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:43:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyumcudan Hırsızlık Güvenlik Kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]