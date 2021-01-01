Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi - Son Dakika

Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi

01.01.2021 00:05
Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi, System.String[]

Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılının kendileri için kötü geçtiğini belirtirken, altın fiyatlarında son 1 aydır süren düşüş nedeniyle biraz olsun nefes aldıklarını söylüyor.

Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılının kendileri için kötü geçtiğini belirtirken, altın fiyatlarında son 1 aydır süren düşüş nedeniyle biraz olsun nefes aldıklarını söylüyor.

Trabzon'da kuyumcular çarşısı son günlerde altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle biraz olsun hareketlenirken, yaşanan Korona virüs pandemi süreci ve altın fiyatlarının bu yıl yüksek seyretmesi nedeniyle kuyumcular son 50 yılın en kısır dönemini geçirdiklerini belirtiyor.

Bu sene düğünlerin pek olmadığını ifade eden kuyumcular, şu sıralar altının düşüşe geçmesiyle birlikte vatandaşın ertelediği düğünü için ileriye dönük yatırım amacıyla altın aldığını belirterek hiç bu kadar kötü bir dönem yaşamadıklarını söylediler.

Yaşanan Korona virüsü nedeniyle yapılamayan düğünlerin yanı sıra gelmeyen gurbetçiler ve turistlerin de işlerini olumsuz etkilediğini kaydeden kuyumculardan Mehmet Hacıahmetoğlu, "Bu sezon düğünlerin yüzde 60-70'i ertelendi, dolayısıyla pek olmadı. Durgunluğun daha çok gelemeyen gurbetçiler ve turistlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla düğün salonları, araç kiralama şirketleri, oteller, düğün olmayınca onlarla birlikte bizde olumsuz etkilendik. İşlerimizde her geçen sene bir düşüş var ancak bu sezon virüsten dolayı çok büyük bir düşüş yaşadık. Dolayısıyla virüs bu sene çok etkiledi diyebiliriz. Yıl bitti altın şu an düşüşte. İnşallah daha da düşer insanların alım gücü artar. Bu sezon genellikle hasır bilezik işleri durdu diyebiliriz. Çünkü fiyatının yanı sıra gramajları arttı, işçilik arttı dolayısıyla bunlar hasır bileziğe olumsuz yansıdı" dedi.

Kuyumculardan Kemal Erkan, meslek olarak son 50 yılın en kısır dönemini yaşadıklarını ifade ederek şuan altını ertelenen düğünler için alanların olduğunu söyledi. Erkan, "1968 yılından beri bu işin içindeyim. Bu sene en kısır dönem oldu ancak bunda da bir hikmet arayacağız. Manevi olarak düşünürsek güzel ancak maddi olarak düşünürsek çok güzel değil. Bu sene düğün pek olmadı. Düğünler neredeyse tamamıyla bitti. Son 50 yılın en zayıf yılı oldu. İnşallah 2021 yılı bunların hepsini bize unutturur. Şu anda altın fiyatlarının düşmesi nedeniyle sadece yatırım için alan müşterilerimiz var. Düğün eksiği için ileriye dönük alan müşterilerimiz var. Birikim olsun diye alan müşterilerimiz var" diye konuştu. - TRABZON

Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi
Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi
Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi
Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi
Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi
Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi
Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi
Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi
Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi - Son Dakika Ekonomi


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