Kuyuya Düşen Yavru Köpeği İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Konya'da 12 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrasında kurtarılabildi.
Konya
'da 12 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrasında kurtarılabildi. Merkez Karatay
ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Aktutan Caddesi'ndeki tarlada bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla yavru köpeği kuyudan çıkardı. Yavru köpek hayvan barınağına teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:37 Kaynak: AA
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