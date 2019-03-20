Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen Yavru Köpeği İtfaiye Kurtardı

Kuyuya Düşen Yavru Köpeği İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Konya'da 12 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrasında kurtarılabildi.

Konya'da 12 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrasında kurtarılabildi.

Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Aktutan Caddesi'ndeki tarlada bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla yavru köpeği kuyudan çıkardı. Yavru köpek hayvan barınağına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:37 Kaynak: AA

Merkez, Konya, İtfaiye, Güncel
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