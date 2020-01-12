Kuzenini bıçaklayan şahıs, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuzenini bıçaklayan şahıs, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika

Kuzenini bıçaklayan şahıs, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

6 saat önce

Konya'da teyzesinin oğlunu bıçaklayan yabancı uyruklu şahıs, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Kuzenini bıçaklayan şahıs, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı, System.String[]

Konya'da teyzesinin oğlunu bıçaklayan yabancı uyruklu şahıs, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.


Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki kuzen Hüsam Al İsa (21) ve Ahmet El Osman (28) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüsam Al İsa, Ahmet El Osman'ı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet El Osman ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden ve karnından yaralandığını öğrenilen Ahmet El Osman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası yurt dışına kaçmayı planlayan şüpheli Hüsam El İsa, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dinlenme tesisinde yakalandı. Gözaltına alınarak Konya'ya getirilen şüpheli Konya emniyetindeki işlemlerinin ardından kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla adliyeye sevk edildi. - KONYA

Selçuklu, Ahmet El, Sarıyer, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:39 Kaynak: İHA
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