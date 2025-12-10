ABD'de bir lisede düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Winston- Salem kentindeki North Forsyth Lisesi'nde bıçaklı saldırı düzenlendiği bildirildi. Olayda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 1 öğrencinin de ağır yaralandığı belirtildi.
Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydeden polis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Kuzey Carolina'da lisede bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?