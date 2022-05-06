Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerinde ayrılıkçı Sinn Fein önde - Son Dakika
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Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerinde ayrılıkçı Sinn Fein önde

06.05.2022 21:52
Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerinde ayrılıkçı Sinn Fein önde

Kuzey İrlanda'da yapılan parlamento seçimlerini, İngiltere'den ayrılığı savunan Sinn Fein önde götürüyor.

Kuzey İrlanda'da yapılan parlamento seçimlerini, İngiltere'den ayrılığı savunan Sinn Fein önde götürüyor.

Sky News tarafından yayımlanan verilere göre, Sinn Fein oyların yüzde 29'unu alırken, İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) yüzde 21'de kaldı. Oyların sayımı devam ederken, sonuçta ciddi bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sonuçla bölgenin 100 yıllık tarihinde ilk kez İrlanda milliyetçisi bir parti, seçimde ilk sırayı alarak Başbakan çıkarma şansını elde etti ancak Kuzey İrlanda'ya özel yetki paylaşımı anlaşmasına göre, iki tarafın bölgeyi birlikte yönetmesi gerekiyor.

DUP, Sinn Fein lideri Michelle O'Neill'in başbakan olması durumunda başbakan yardımcılığı için herhangi bir isim önermeyeceğini duyurdu.

İki tarafın, Brexit'in parçası olan ve bölgeyi Birleşik Krallık'ın geri kalanından farklı olarak AB ile Gümrük Birliği içinde tutan Kuzey İrlanda Protokolü konusundaki görüş ayrılıkları da dikkate alındığında olası bir yönetim krizinin, daha derin anlaşmazlıklara yol açmasından endişe ediliyor.

İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (İRA) siyasi kanadı olarak değerlendirilen Sinn Fein, İngiltere'den ayrılarak AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile birleşilmesini savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerinde ayrılıkçı Sinn Fein önde - Son Dakika


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