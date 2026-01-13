Kuzuyayla'da Kızılgeyik Görüntülendi

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde karla kaplanan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda bir kızılgeyik cep telefonuyla görüntülendi.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'nin eteklerindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı, etkili olan yağış ile birlikte karla kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken, bir kızılgeyiğin karla kaplı alanda yürüdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sanal medya hesabından o anları, 'Karlar içinde salınan bir güzellik' notuyla paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bölgedeki doğal yaşamı canlandırmak için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen 15 kızılgeyik, geçen yıl aralıklarla Kuzuyayla Milli Parkı'nda doğaya salınmıştı.

HABER: Nazım Özgün ERBULAN/KARTEPE (Kocaeli),