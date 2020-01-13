Kuzuyu evlerinde anne şefkatiyle büyütüyorlar - Son Dakika
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Kuzuyu evlerinde anne şefkatiyle büyütüyorlar

6 saat önce

Ordu'da annesinin sahiplenmediği kuzuya bir karı-koca evinde evlatları gibi bakıyor.

Ordu'da annesinin sahiplenmediği kuzuya bir karı-koca evinde evlatları gibi bakıyor.

Kabadüz ilçesinde çiftçilikle uğraşan Hülya-Yekta Şimşek çifti 'Boncuk' adı verdikleri kuzuyu bebek gibi bakıyor. İlçenin Turnalık Mahallesi'nde çiftçi olan Şimşek ailesinin koyunlarından birisi doğurduğu kuzuyu sahiplenmeyince aile kuzuyu evinde beslemeye başladı. Evde gün boyu dolaşan ve uyuyan kuzu adeta evlat sevgisiyle büyütülüyor.

Annesinin kuzuyu sahiplenmediği için evde beslediklerini anlatan Hülya Şimşek, "Kuzumuzu adeta bir çocuğu bakar gibi bakıyorum. Evin içinde dolaşıyor, kucağımızda uyuyor. Büyüyene kadar bu şekilde besleyeceğiz" dedi.

(Mustafa Bıyık/İHA)

Kuzuyu evlerinde anne şefkatiyle büyütüyorlar

Kabadüz, Anne, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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