KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı

Bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verileri çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldı. Kişisel verileri sızdırılan 533 milyon kişinin arasında 20 milyon Türk vatandaşı da yer aldı. Yaşanan gelişme üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu harekete geçti ve kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Facebook'a soruşturma açtı.

BUSINESS INSIDER SERVİS ETTİ

ABD merkezli Business Insider isimli gazetede yer alan habere göre, 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin sızdırıldığı bildirilmiş, 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın da olduğu belirtilmişti. "Business Insider'' internet sitesi, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı haberini yaptı.

32 MİLYONDAN FAZLASI ABD'DEN

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edildi.

HANGİ BİLGİLER SIZDIRILDI

Söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu aktarıldı. Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.