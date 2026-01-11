KYGM 10. Tematik Kış Kampları Başlıyor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYGM) 14 ilde düzenleyeceği 10. Tematik Kış Kampları, 26-30 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, 5-7 Ocak tarihlerinde E-Genç uygulaması üzerinden yapılan başvurular sonucu akademik başarı puanları, yurtlarda temsilci olup olmama ve kamp temasıyla ilişkili fakülte bölümleri dikkate alınarak seçilen 81 şehirden, 2100 öğrenci programa katılacak.

Gençler, bu yıl 14 ilde 14 temayla gerçekleştirilecek tematik kış kampları süresince ev sahibi kentin tarihi, kültürel ve manevi mekanlarını görme fırsatı da yakalayacak.

Diplomat Akademi Kampı Ankara'da, Eğitimciler Kampı Antalya'da, Gastronomi Kampı Gaziantep'te, Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı Denizli'de, Gönüllülük ve Çevre Kampı Balıkesir'de, İnsan Hakları ve Hukuk Kampı Samsun'da, İnsan ve Değer Kampı Şanlıurfa'da, Kış Sporları Kampı Erzurum'da, Mühendislik Kampı Kocaeli'de, Sosyal Psikoloji Kampı Van'da, Tarih ve Medeniyet Kampı Diyarbakır'da, Türk İslam Sanatları Kampı Konya'da, Yapay Zeka ve Bilişim Kampı Muğla'da, Yeni Medya ve İletişim Kampı ise Mersin'de düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tematik kampların gençlere nitelikli eğitim alma ve eğlenceli vakit geçirme imkanı tanıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu yıl 10'uncu kez düzenleyeceğimiz tematik kış kampları ile gençlerin ara tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamayı, onları alanında uzman kişilerle bir araya getirebilmeyi hedefliyoruz. Kamplarımızda, gençlerimiz ilgi duydukları alanlarla ilgili olarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Gençlerimizin daha entelektüel bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Beş gün boyunca dolu dolu geçecek tematik kamplarımızda akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, gönüllülük faaliyetleri, bilgi yarışmaları, sportif faaliyetler ve sanatsal etkinlikler gençleri bekliyor. Gençlerimiz kamplarda deneyim kazanıyor, yeni arkadaşlar ediniyor."