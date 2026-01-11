KYGM 10. Tematik Kış Kampları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

KYGM 10. Tematik Kış Kampları Başlıyor

11.01.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYGM) 14 ilde düzenleyeceği 10. Tematik Kış Kampları, 26-30 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYGM) 14 ilde düzenleyeceği 10. Tematik Kış Kampları, 26-30 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, 5-7 Ocak tarihlerinde E-Genç uygulaması üzerinden yapılan başvurular sonucu akademik başarı puanları, yurtlarda temsilci olup olmama ve kamp temasıyla ilişkili fakülte bölümleri dikkate alınarak seçilen 81 şehirden, 2100 öğrenci programa katılacak.

Gençler, bu yıl 14 ilde 14 temayla gerçekleştirilecek tematik kış kampları süresince ev sahibi kentin tarihi, kültürel ve manevi mekanlarını görme fırsatı da yakalayacak.

Diplomat Akademi Kampı Ankara'da, Eğitimciler Kampı Antalya'da, Gastronomi Kampı Gaziantep'te, Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı Denizli'de, Gönüllülük ve Çevre Kampı Balıkesir'de, İnsan Hakları ve Hukuk Kampı Samsun'da, İnsan ve Değer Kampı Şanlıurfa'da, Kış Sporları Kampı Erzurum'da, Mühendislik Kampı Kocaeli'de, Sosyal Psikoloji Kampı Van'da, Tarih ve Medeniyet Kampı Diyarbakır'da, Türk İslam Sanatları Kampı Konya'da, Yapay Zeka ve Bilişim Kampı Muğla'da, Yeni Medya ve İletişim Kampı ise Mersin'de düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tematik kampların gençlere nitelikli eğitim alma ve eğlenceli vakit geçirme imkanı tanıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu yıl 10'uncu kez düzenleyeceğimiz tematik kış kampları ile gençlerin ara tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamayı, onları alanında uzman kişilerle bir araya getirebilmeyi hedefliyoruz. Kamplarımızda, gençlerimiz ilgi duydukları alanlarla ilgili olarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Gençlerimizin daha entelektüel bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Beş gün boyunca dolu dolu geçecek tematik kamplarımızda akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, gönüllülük faaliyetleri, bilgi yarışmaları, sportif faaliyetler ve sanatsal etkinlikler gençleri bekliyor. Gençlerimiz kamplarda deneyim kazanıyor, yeni arkadaşlar ediniyor."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KYGM 10. Tematik Kış Kampları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 13:55:09. #7.11#
SON DAKİKA: KYGM 10. Tematik Kış Kampları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.