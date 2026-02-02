KYK Yurduna Tadilat Sırasında Suç Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KYK Yurduna Tadilat Sırasında Suç Olayı

02.02.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda KYK yurt tadilatı sırasında 4 işçi suçlamalarla yargılanmaya başlanıyor.

Zeytinburnu'nda, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda yaz aylarında yapılan tadilatta çalışan tutuklu 4 işçi hakkında "nitelikli hırsızlık", "kamu malına zarar verme", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "cinsel taciz" suçlarından dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 7 kişi "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkezefendi ve Vali Muammer Güler Öğrenci Yurdu ile Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nda yaz aylarında yapılan tadilatlar sırasında işçilerden bazılarının yurtta kaldığı anlatıldı.

Yaz tatili olması nedeniyle öğrencilerin eşyalarını yurtta bıraktığı aktarılan iddianamede, tadilatlar sırasında dolapların kırılarak eşyaların karıştırıldığı belirtildi.

Öğrencilere ait bazı eşyaların alındığı, iç çamaşırlarına çeşitli figürler çizildiği, işçilerin bazı ranzalara sosyal medya hesaplarını yazarak zarar verdiği ifade edilen iddianamede, öğrencilerin kişisel eşyalarını karıştırarak telefon numaraları bulan işçilerin, mesaj atarak öğrencileri rahatsız ettiği kaydedildi.

İddianamede, ranzalara sosyal medya hesaplarını yazan sanıkların Mohammadamın Rezaeıgolmısheh ve Orhan Dilsiz olduğu belirtilerek, müşteki S.Ü'nün kullandığı telefona da sanık Haci Üstünay tarafından cinsel içerikli mesajlar atıldığı aktarıldı.

Sanıkların üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, medyaya yansıyan ve araştırma raporuyla tespit edilen görüntüler incelendiğinde sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede sanık Haci Üstünay hakkında, "nitelikli hırsızlık", "kamu malına zarar verme", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "cinsel taciz" suçundan 8 yıl 4 ay 15 günden 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar Mohammadamın Rezaeıgolmısheh, Orhan Dilsiz ve Salar Amını hakkında ise "nitelikli hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, gönderildiği Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel KYK Yurduna Tadilat Sırasında Suç Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

16:37
Haseke’de Suriye bayrağı göndere çekildi
Haseke'de Suriye bayrağı göndere çekildi
16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
15:07
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:49:51. #7.11#
SON DAKİKA: KYK Yurduna Tadilat Sırasında Suç Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.