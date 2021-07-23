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Kylie Jenner, Türk saç tasarım uzmanı ile ortak oluyor - Son Dakika

Kylie Jenner, Türk saç tasarım uzmanı ile ortak oluyor

23.07.2021 10:08
Kylie Jenner, Türk saç tasarım uzmanı ile ortak oluyor, System.String[]

Saç tasarım uzmanı Barış Karagöz ve ünlü manken Kylie Jenner ortaklığı Karagöz tarafından "Kylie Jenner ile ortaklığımıza ilişkin çıkan haberler doğrudur" açıklamasıyla doğrulandı.

Saç tasarım uzmanı Barış Karagöz ve ünlü manken Kylie Jenner ortaklığı Karagöz tarafından "Kylie Jenner ile ortaklığımıza ilişkin çıkan haberler doğrudur" açıklamasıyla doğrulandı.

Türk saç tasarımcı Barış Karagöz yaptığı açıklamada "Medyada Kylie Jenner ile ortaklığım yönünde çıkan haberler doğrudur. Birlikte çok güzel bir yola girdik. Planlama ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda Kylie ile ortak olarak bir güzellik salonu açacağız. Bu işin başlangıcı dahi dükkana bereket getirdi. İşlerimiz inanılmaz derecede arttı. Salonu açınca nasıl olacağını şimdiden tahmin ediyorum. Her şey çok güzel olacak. Kylie ve ben buna gönülden inanıyoruz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Ünlülerin ve sosyetenin saç tasarım uzmanı olarak bilinen Barış Karagöz, bu yeni iş ortaklığından dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi. Karagöz, "Ben bu ortaklık için bu kadar heyecanlı iken Kylie'nin bu kadar sakin olmasına inanmakta güçlük çekiyorum. Birlikte çıkacağımız bu yolda en büyük olmayı hedefledik. Sadece Türkiye'de değil dünyada da en fazla tercih edilen güzellik salonlarına sahip olmak istiyoruz. Şimdilik konsept ve iş yelpazesi hakkında belirlediğimiz bazı kriterler var. Onların dışında işletmenin nerede olacağı, kaç kişinin çalışacağı ve hedef kitlesi hakkında henüz karar vermedik. İşletmenin açılışına müteakip hitap edeceğimiz kitlenin belirleneceğini düşünüyoruz" dedi.

Karagöz, "Yaptığımız işler daha çok sanatçılar, ünlüler ve biraz daha kalburüstü insanlar tarafından beğeni görüyor. Bu nedenle de şu andaki işletmede daha çok bu kesimden insanlara hizmet veriyoruz. Yeni işletmenin bu aşamalara gelmesinin daha kısa sürede gerçekleşeceğine inanıyorum" diyerek hedeflerini çok yüksek tuttuklarını belirtti.


Kylie Jenner, Türk saç tasarım uzmanı ile ortak oluyor
Kylie Jenner, Türk saç tasarım uzmanı ile ortak oluyor
Kylie Jenner, Türk saç tasarım uzmanı ile ortak oluyor

Barış Karagöz, Kylie Jenner, Karagöz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kylie Jenner, Türk saç tasarım uzmanı ile ortak oluyor - Son Dakika


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