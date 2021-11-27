Üye Girişi
Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: 'Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir? - Son Dakika

Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: 'Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir?

27.11.2021 11:46

? Kyoto Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, hafızanın silinebileceğini ortaya koydu.

? Kyoto Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, hafızanın silinebileceğini ortaya koydu. Deney hayvanı olarak kullanılan fareler üzerinde yapılan çalışmaları değerlendiren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, teknolojiyle birlikte gelişen tıpta her şeye hazır olunması gerektiğini belirterek, 'Kofilin maddesi üzerinden hipokampüste Alzheimer, psikiyatrik hastalıklarda ve özellikle şizofrenide bazı patolojiler ortaya çıkıyor. Bunun nedeni oradaki hücrelerin iletişim sağlayamaması. Dolayısıyla bu hastalıkların tedavisinde de anlamlı bir gelişme olacağını söyleyebiliriz' dedi.

Kyoto Üniversitesi'nde deney hayvanları üzerinde yapılan bir çalışma, hafızanın silinebileceğini ortaya koydu. Henüz deney aşamasında olan çalışmada ilk defa yakın dönem belleğini silebilmek üzere bir kimyasal kullandı. Tıp dünyasında önemli bir gelişme olabilecek bu araştırma hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, 'Beynimizdeki hafıza merkezi, 'hipokampüs' dediğimiz bir bölge. Bu araştırmada deney hayvanlarına hipokampüsteki sinir iletişimini sağlayan bölgede kullanılan 'kofilin' maddesini, 'supernova' denilen ve ışık verince parlayan bir maddeyle birleştirip, adenovirüs taşıyıcılığı kullanarak hayvanların beynine enjekte ettiler. Daha sonra hayvanların gözlerine ışık tuttular. 'Supernova' denilen madde, etrafa oksijen yayıyor ve diğer kimyasalları bozuyor. Adenovirüsü taşıyıcı olarak kullanmalarının nedeni masum bir virüs olması. Bu teknolojiyle şuna bakılmış; her halükarda deney hayvanlarının öğrendikleri, bu işlemden sonra ertesi gün tamamen siliniyor. Farelere görevler veriyorlar fakat bunlar siliniyor? diye konuştu.

Bir şeyi öğrendikten sonra uyumanın hafızamızı kuvvetlendiren bir mekanizmaya sebep olduğunu kaydeden Onultan, 'Bu nedenle ben öğrencilere, ders çalıştıktan sonra yatıp uyumalarını tavsiye ederim. Çünkü bu durum uzun süreli kalıcılık bırakır. Fakat burada; farelerin uyusalar dahi belleklerine kaydettikleri görev ve hareketleri unuttuğu görülmüş' dedi.

ÇALIŞMA NE AŞAMADA?

Çalışmanın henüz hayvan deneyleri aşamasında olduğunu belirten Onultan, 'Araştırmacılar da bu çalışmayı, 'Siyahlı Adamlar' filminden örnek alarak yaptıklarını esprili bir şekilde dile getirdi. Orada da ışık kaynağı ile hafıza siliniyor. Bu tarz çalışmalar ve araştırmalar olacak. Savaşlar, pandemiler sırasında tıbbi gelişmeler çok hızlanıyor. O nedenle şu anda teknolojinin ilerlemesi ve tıbbi teknolojinin bu duruma adapte olmasıyla pek çok yeni gelişmeye hazır olunmalı? şeklinde konuştu.

ALZHEIMER VE ŞİZOFRENİNİN TEDAVİSİNDE ANLAMLI BİR GELİŞME OLABİLİR

Hafıza silmenin tıpta ilginç bir başlangıç olduğunu söyleyen Onultan, 'Bir yandan da kofilin maddesi üzerinden hipokampüste Alzheimer, psikiyatrik hastalıklarda ve özellikle şizofrenide bazı patolojiler ortaya çıkıyor. Bunun nedeni oradaki hücrelerin iletişim sağlayamaması. Dolayısıyla bu hastalıkların tedavisinde de anlamlı bir gelişme olacağını söyleyebiliriz' ifadelerini kullandı.

Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: 'Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir?
Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: 'Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir?
Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: 'Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir?
Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: 'Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir?

Alzheimer, Kimyasal, Kyoto, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: 'Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak! 14:27 Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak! Metin Akpınar, 14:05 Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 13:42 Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! 12:25 Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! 11:53 Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına 11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!
Kaldırımda yürüyen adama 10:57 Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı! Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar 09:24 Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar

Son Dakika Haberleri
14:27 Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı!
14:26 Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak!
14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!
14:10 Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!
14:03 Beşiktaş'ta Larin'le bağlar koptu, devre arasında gönderiliyor!
14:00 Yeni Covid varyantı! Omicron aşısı 100 günde geliştirilecek!
13:56 Meteroloji ve AKOM'dan 'sarı kod' uyarısı! İstanbullu dikkat, kuvvetli lodos geliyor
13:43 CHP Lideri'nden "Mersin mitingi" açıklaması!
13:33 Müjdeyi Marcao verdi! Gedson Fernandes, Galatasaray'a geliyor!
13:32 Dünya Kupası kavgası! FIFA Başkanı'nın iki yılda bir yapılsın önerisi tartışma yarattı!
Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı! Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı!         
14:28
Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!         
14:26
Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı         
13:48
İbrahim Tatlıses, oyuncu Simay Barlas'a övgü yağdırdı: Diğer kadınlar onu örnek alsın İbrahim Tatlıses, oyuncu Simay Barlas'a övgü yağdırdı: Diğer kadınlar onu örnek alsın         
13:28
Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!         
12:24
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 14:33:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: 'Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement