L'Oreal'den Bilim Kadınları Programı Başvuruları Başlıyor

05.02.2026 14:18
L'Oreal Türkiye, genç bilim kadınlarına 400 bin lira destek verecek yeni dönem başvurularını başlatıyor.

L'Oreal Türkiye'nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle yürüttüğü "Bilim Kadınları İçin" programının 24. dönem başvuruları yarın başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genç ve yetenekli bilim kadınlarının özgün çalışmalarının desteklendiği program, bilimde cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve kadınların bilime katkılarını görünür kılmak amacıyla 24. kez hayata geçiriliyor.

Yeni dönem başvuruları 6 Şubat-1 Haziran döneminde alınacak program kapsamında, bu yıl seçilecek 4 genç bilim kadınına, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere her biri 400 bin lira değerinde proje desteği sağlanacak.

Programa, özgün bilim projelerine sahip 40 yaş altı, "Yaşam ve Çevre Bilimleri" ile "Fiziki Bilimler" alanlarında çalışan bilim kadınları başvurabilecek.

Adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında "Turkey-National Program | For Women in Science" internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirecek.

Başvurular, bağımsız UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bilim Jürisi tarafından akademik yetkinlik, bilime katkı, yenilikçilik, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda değerlendirilecek.

Genç ve yetenekli bilim kadınlarının özgün çalışmalarını destekleyerek "bilimsel mükemmelliği" teşvik eden program, 23 yılda 128 bilim kadınına ulaşırken, 24. yılında da bilimde kadınların görünürlüğünü güçlendirmeyi sürdürecek.

"Program kapsamında 128 kadın bilim insanını destekledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü & Ülke Sürdürülebilirlik Lideri İrem Karaoda Tanrıkulu, bilimin dönüştürücü gücünü ve programın uzun soluklu etkisini vurguladı.

Tanrıkulu, bilimin ve teknolojinin dünyayı değiştireceğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"23 yıldır yürüttüğümüz 'Bilim Kadınları İçin' programı kapsamında 128 kadın bilim insanını destekledik. Bir bilim kadınımız uluslararası mükemmellik ödülü, 5 bilim kadınımız ise 'Uluslararası Yükselen Yetenek' ünvanı aldı. Şimdi 24. yılımızda, yeni kuşak bilim kadınlarını bu yolculuğa davet ediyoruz. Amacımız yalnızca başarılarını taçlandırmak değil, bilim kadınlarının çalışmalarını desteklemek, görünürlüklerini artırmak ve bilimin geleceğine kalıcı katkı sağlamak."

Kaynak: AA

