La Liga kulüpleri, koronavirüse karşı kendilerini karantinaya aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor La Liga kulüpleri, koronavirüse karşı kendilerini karantinaya aldı - Son Dakika Spor

La Liga kulüpleri, koronavirüse karşı kendilerini karantinaya aldı

6 saat önce

İspanya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı maçların iki hafta askıya alındığı 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kulüpler kendilerini karantinaya alarak, futbolcularını ve çalışanlarını koruyan önlemler açıkladı.

La Liga kulüpleri, koronavirüse karşı kendilerini karantinaya aldı, System.String[]

İspanya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı maçların iki hafta askıya alındığı 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kulüpler kendilerini karantinaya alarak, futbolcularını ve çalışanlarını koruyan önlemler açıkladı.

La Liga kulüplerinden Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Betis, Barcelona, Espanyol, Leganes, Real Madrid ve Valladolid koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını durdurdu.

Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid, Bask ve Katalonya bölgelerindeki takımların antrenmanlarına ara verme kararı aldıkları görüldü.

Real Madrid, ABD'li basketbolcu Trey Thompkins'de koronavirüs çıkmasından sonra "Real Madrid Futbol Şehri" adlı tesislerindeki futbol ve basketboldaki tüm oyuncularıyla çalışanlarını evlerinde karantinaya gönderme kararı almıştı.

Leganes de Genel Direktörü Martin Ortega'da koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı, Ortega ile hiçbir temasa geçmeseler de tedbir amacıyla tüm futbolcu ve teknik kadronun evlerinde karantinaya aldığını duyurdu.

Diğer yandan Alaves, Celta Vigo, Eibar, Levante, Getafe, Mallorca, Osasuna, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal, Granada kulüpleri de antrenmanlarını basına ve taraftara kapalı yapma ve sınırlı tutma kararları aldı.

La Liga'da tüm kulüplerin basın toplantıları yeni bir talimata kadar durduruldu.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ise koronavirüs salgını nedeniyle kulüplere toplu tüm aktivitelerin iptal edilmesini tavsiye etti.

La Liga, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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