Ladik Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı işbirliğinde "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Ladik Akpınar Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi, Ladik İlçe Müftü Vekili Fatih Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ve vatandaşlar katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan konferansın açılış konuşmasını Ladik İlçe Müftü Vekili Çakır yaptı.

Canik Müftüsü Çebi ise "Mevlid-i Nebi Haftası" programının bu yıl ana temasının Peygamberimiz ve aile olduğunu belirterek aileyi ayakta tutan değerler konusunda bilgiler aktardı.



Program sonunda Çakır, Canik İlçe Müftü Ali Çebi'ye plaket takdim etti.