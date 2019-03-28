Ladik'te Sertifikalı Sebze Tohumu
1 saat önce
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, getirdikleri sertifikalı sebze tohumlarını dağıtmaya başladıklarını bildirdi.
Ladik
Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, getirdikleri sertifikalı sebze tohumlarını dağıtmaya başladıklarını bildirdi.
Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin talebi üzerine, sertifikalı, yüksek verimli hastalıklara dayanıklı kırmızı pancar, şeker pancarı, yem pancarı, bezelye, ıspanak ve fasulye tohumunu getirdiklerini söyledi.
Tohumların çiftçi üyelerine tesliminde piyasa koşullarından daha uygun fiyat uyguladıklarını belirten Demir, "Çiftçi üyelerimizden gelen talep üzerine toplamda çeşitli cinste 150 kilo sertifikalı tohum getirdik. Getirmiş olduğumuz bu tohumları geçmiş yıllarda denedik. Ekiminden olumlu sonuç aldık. Çiftçilerimizden gelen talebi karşılamaya çalışıyoruz. Başka bir tohum talebi gelirse karşılarız." dedi.
Demir, tohumun teslimatı sırasında Oda Ziraat Mühendisi Yunus Dal tarafından da toprağın hazırlanması, ekim ve bakımı gibi konularda bilgi verildiğini kaydetti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:38 Kaynak: AA
Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
İkinci El Araçta KDV İndiriminin Detayları Belli Oldu
Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak