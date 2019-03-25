Lady Gaga ve Jeremy Renner Aşk mı Yaşıyor?
1 saat önce
Son gelen haberlere göre; ünlü yıldız Lady Gaga, 'Avengers' serisinden tanıdığımız Jeremy Renner ile birliktelik yaşıyor.
Son gelen haberlere göre; ünlü yıldız Lady Gaga
, 'Avengers' serisinden tanıdığımız Jeremy Renner ile birliktelik yaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:04
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