Lady Sham Gemi Krizi Aşıladı

(İSTANBUL) - Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM), makine arızası yaşayan LADY SHAM kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi engellenerek Büyükdere Demir Sahası'na demirletildiğini açıkladı.

KEGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşayan LADY SHAM isimli 108 metre boyundaki kuru yük gemisinin; KURTARMA-11 Römorkörümüzün müdahalesiyle kıyıya sürüklenmesi engellenmiş olup; İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın, KURTARMA-9 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimizin refakatinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.