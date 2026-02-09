Lagarde'dan Enflasyon ve Dijital Avro Açıklamaları - Son Dakika
Ekonomi

Lagarde'dan Enflasyon ve Dijital Avro Açıklamaları

09.02.2026 21:36
ECB Başkanı Lagarde, enflasyonun orta vadede %2'ye gerilemesini ve dijital avro planlarını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl hedef seviyenin altına gerilemesinin ardından, orta vadede yüzde 2 düzeyinde istikrar kazanmasının beklendiğini bildirdi.

Lagarde, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ECB Yıllık Raporu üzerine yaptığı konuşmada, bölge ekonomisinin görünümü ve para politikasına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenmiş değerlendirmelerin, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefte istikrar kazanacağını teyit ettiğini aktaran Lagarde, "Enflasyonun orta vadeli yüzde 2 hedefimizde sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanmasını bekliyoruz. Mevcut belirsiz ortamda, verilere dayalı ve toplantı odaklı yaklaşımımız bize iyi hizmet ediyor." dedi.

Avrupa ekonomisini güçlendirme çabaları kapsamında enflasyonun kontrol altında tutulması için çalıştıklarını kaydeden ECB Başkanı, ekonomik dayanıklılık ve rekabetçiliğin yalnızca para politikasına değil, daha geniş bir politika çerçevesine bağlı olduğunu vurguladı.

Mevcut belirsiz ortamda para politikasına yönelik toplantı bazlı ve veriye dayalı yaklaşımlarına devam edeceklerini anlatan Lagarde, "ECB'nin taahhüdü nettir, fiyat istikrarına ve daha güçlü bir Avrupa vizyonuna odaklanmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Avro Bölgesi'ndeki düşük verimlilik ve zayıf büyüme oranlarından duyulan endişeyi dile getiren Lagarde, yasama organlarını gerekli yapısal reformları hayata geçirmeye çağırdı.

Dijital avro

Merkez bankası parasının geleceğine dair kapsamlı bir yol haritası paylaşan ECB Başkanı, fiziksel nakit kullanımının devam edeceğini vurgularken "dijital avronun" Avrupa'nın ekonomik egemenliği için stratejik önem taşıdığını söyledi.

Lagarde, "Dijital avro, kritik ödeme sistemlerinde yabancı sağlayıcılara olan aşırı bağımlılığı önleyerek tamamen Avrupa altyapısına dayanacaktır. Bu proje, nakit paranın gizliliğini dijital dünyaya taşıyan güvenli bir çözüm sunacaktır." dedi.

Dijital avronun Avrupa ekonomisi için stratejik bir kalkan görevi göreceğini savunan Lagarde, sistemin tamamen Avrupa altyapısı üzerine inşa edileceğini vurguladı.

Lagarde, "Bu sayede, ekonomimizin işleyişi için kritik önemi haiz ödeme sistemlerinde yabancı sağlayıcılara olan aşırı bağımlılığın önüne geçeceğiz." ifadesini kullandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin sadece bireysel ödemelere değil, dijital varlık ekosistemine de odaklandığını kaydederek tokenizasyonun potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Öte yandan, yılın başında enerji fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle Avro Bölgesi'nde enflasyon, ocak ayında yüzde 1,7'ye gerileyerek bankanın yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı.

ECB her ne kadar orta vadede hedefe dönüleceğini öngörse de analistler avronun son dönemdeki yükselişinin bu tahmini riske atabileceğini belirtiyor.

ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 olmasını hedefliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lagarde'dan Enflasyon ve Dijital Avro Açıklamaları - Son Dakika

