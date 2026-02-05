Lahbib'den Musk'a Yanıt: Para Mutluluğu Satın Alamaz Ama İhtiyaçları Karşılar - Son Dakika
Lahbib'den Musk'a Yanıt: Para Mutluluğu Satın Alamaz Ama İhtiyaçları Karşılar

05.02.2026 20:22
AB Üyesi Lahbib, Musk'a açlıktan ölen çocuklar için para ile yiyecek ve ilaç alınabileceğini hatırlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, ABD'li milyarder Elon Musk'a hitaben "Elon, haklısın: Para mutluluğu satın alamaz. Ama açlıktan ölmek üzere olan çocuklar için yiyecek, su ve ilaç satın alabilir." ifadelerini kullandı.

Musk, serveti 800 milyar doları aşan ilk kişi olduğunun açıklanmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "(Para mutluluğu satın alamaz) diyen kişi gerçekten de ne dediğini biliyormuş." açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine Lahbib, aynı platform üzerinden Musk'ın açıklamasını alıntılayarak, "Elon, haklısın: Para mutluluğu satın alamaz. Ancak açlıktan ölmek üzere olan çocuklar için yiyecek, su ve ilaç satın alabilir." ifadelerini paylaştı.

Lahbib, AB'nin bu yıl 1,9 milyar avro üzerinde insani yardım bağışı yaptığını belirterek, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulma kararının geri alınması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

