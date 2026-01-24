Lahor'daki Otelde Yangın: 3 Ölü, 8 Yaralı

Pakistan'ın Lahor kentindeki bir otelin bodrum katında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Punjab Acil Durum Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Lahor'daki bir otelin bodrum katında yangın çıktığı belirtildi.
Otelde bulunan 180 müşteri ve çalışanın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangında 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı anlatıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtilirken, alevlerin de kontrol altına alındığı kaydedildi.
Pakistan'ın Karaçi kentinde 17 Ocak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 71 kişi yaşamını yitirmişti.
