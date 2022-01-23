Yıllar önce bir sokak röportajında kullandığı "Laiklik elden gidiyor" sözleriyle fenomen olan Süleyman Çakır, son olarak gelen zamlara ilişkin yaptığı açıklamalarda gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bir sokak röportajında ortaya çıkan Çakır, son dönemde gelen elektrik ve doğal gaz zamlara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bedava mı yakacaktık? İyi… Elektrik bedava, doğalgaz bedava, su bedava,10 bin lira maaş… Telefonu beğenmeyiz, 2 bin lira maaşla çalışmayız... Önce adam olacağız, hükümet ne yapsın?"
Çakır, bir YouTube kanalının Üsküdar'da yapmış olduğu "24 Haziran'da kime oy vereceksiniz?" konulu röportajda verdiği cevaplar ve üslubu ile tanınmıştı. Röportaj sırasında, röportaj kelimesi ile kürtaj kelimesini karıştırması ve röportaj sırasında "Laiklik elden gidiyor, hain, vatan haini" söylemi ile sosyal medyada popüler olmuştu.
Son Dakika › Güncel › 'Laiklik elden gidiyor' sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması - Son Dakika