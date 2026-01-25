Lakers, Mavericks'i Yendi - Son Dakika
Lakers, Mavericks'i Yendi

25.01.2026 11:28
Lakers, Doncic'in 33 sayı, 11 asistle oynadığı maçta Mavericks'i 116-110 mağlup etti.

NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 116-110 yenerken, Sloven basketbolcu Luka Doncic 33 sayı, 11 asistle double double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers, American Airlines Center'da karşılaştığı Dallas Mavericks'i 116-110'luk skorla mağlup etti. Bu sezonki 27. galibiyetini kazanan Lakers, Luka Doncic 33 sayı, 11 asistle double double yaparken, LeBron James ve Rui Hachimura da 17'şer sayıyla katkı verdi. Ligde 4 maçlık galibiyet serisini sona eren ve toplamda da 27. yenilgisini alan Dallas'ta ise Max Christie 24 sayı, Naji Marshall da 21 sayıyla mücadele etti.

Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors arasında oynanması planlanan müsabaka ise güvenlik önlemleri nedeniyle ertelendi. NBA tarafından yapılan açıklamada, müsabakanın bugün oynanacağı açıklandı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 119 - Washington Wizards: 115

Philadelphia 76ers: 109 - New York Knicks: 112

Orlando Magic: 105 - Cleveland Cavaliers: 119

Chicago Bulls: 114 - Boston Celtics: 111

Dallas Mavericks: 110 - Los Angeles Lakers: 116

Utah Jazz: 116 - Miami Heat: 147 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

